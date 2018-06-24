اين سيتم توقيف قائدات المركبات المخالفات للأنظمة في السعودية؟

المصدر: دبي البيان الالكتروني

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، وشارك مدير عام المرور لتسليط الضوء على تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة المركبات، بأنه سيتم توقيف قائدات المركبات المخالفات للأنظمة، في مؤسسات رعاية الفتيات وفقاً للأمر الملكي القاضي بتطبيق أنظمة المرور على الرجال والنساء على حد سواء، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

واوضح التركي بأنه تم تأهيل ٤٠ محققة سير بحيث سيُباشرن عملهن خلال الأسابيع المقبلة وأشار تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة في مختلف المناطق.

وأضاف: كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، وأن نظام مكافحة التحرش موجه لكافة الأشخاص وبين أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط..

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