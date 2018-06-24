120 ألف سعودية يتقدمن للحصول على رخصة القيادة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن أكثر من 120 الف امرأة تقدمن للحصول على رخصة قيادة المركبات في 4 مدن، وأن الطلب مازال كبيرا جدا.

وأوضح أن معظم المتقدمات لا يجدن القيادة، ولذا تم انشاء 6 مدارس لتعليمهن القيادة، إضافة إلى تأهيل 40 محققة لحوادث السير، وأن هناك جهودا تبذل لتقليل الخسائر المادية.

وأضاف في مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، انه توجد 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تبك المناطق يرغبن في التعلم.