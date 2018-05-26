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حكم قضائي نهائي بحجب موقع يوتيوب شهراً في مصر

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قال محام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت اليوم السبت بحجب موقع يوتيوب في  مصر لمدة شهر لنشره فيلما مسيئا للنبي محمد.

وقال المحامي محمد حامد سالم في اتصال هاتفي مع رويترز إن الحكم تضمن أيضا حجب مختلف الروابط التي تبث الفيلم في مصر نهائيا.

وكان سالم قد أقام الدعوى المطالبة بحجب يوتيوب أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وفي فبراير 2013 قضت بحجب موقع الشرائط المصورة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعد أسبوعين من صدوره لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء الإداري المصرية.

والحكم الذي صدر اليوم السبت غير قابل للاستئناف وملزم للحكومة.

 

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