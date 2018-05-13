السعودية تحذر من انعدام الرؤية بسبب الأتربة المثارة

حذر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر بناء على التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية ابتداء وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم على مدينة سكاكا ومحافظتي القريات وطبرجل والطرق السريعة.

ودعا المقدم الرويلي، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية، طالبا من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها لمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات.