الإمارات: استلمنا اليمن جريحاً وسيسلمه التحالف متعافياً

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات ستعمل مع أشقائها، وضمن التحالف العربي في استعادة الدولة اليمنية بقوله: «كما استلمنا اليمن جريحاً سيسلمه التحالف لشعبه متعافياً قوياً »، في وقت ضيقت قوات الشرعية الخناق على ميليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي، عقب انتصارات نوعية توجتها بالسيطرة على مدينة البرح بعد تأمين مفرق المخا والوازعية، في اختراق استراتيجي لفك حصار تعز من الجهة الغربية، والتقدم باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.



وشدد معاليه في تغريدات عبر «تويتر » على أن دولة الإمارات لم تكن يوماً إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وجهودنا منذ استقلال الإمارات وأخيراً ضمن التحالف العربي ما هي إلا شاهد على ذلك».



ميدانياً فرّت عناصر الميليشيا من جبهات مديرية موزع غرب تعز، تاركة خلفها عتادها وأسلحتها وقتلاها بعد قطع خطوط إمداد التعزيزات عنها في جبهة البرح، وذلك بعد سيطرة قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة على مفرقي الوازعية والبرح، حيث لقي 60 مسلحاً من الميليشيا مصرعهم في جبهات الساحل الغربي.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي: الحوثيون أصبحوا في «كماشة » نتيجة محاصرتهم من مختلف الجهات. إلى ذلك، قتل القيادي الحوثي المسؤول عن التسليح والتخطيط العسكري لميليشيا الحوثي أبو الباقر الحكيم في البيضاء.

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