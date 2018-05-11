هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تفتتح مشروع مياه بمديرية ميفعة في شبوة

افتتحت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أمس مشروع إنشاء وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة اليمنية، التي تساهم في حل مشكلة شح المياه في المنطقة.

كما سيرت الهيئة الهلال قافلة إغاثية عاجلة إلى أهالي وادي المسيني ونتيشه وعدد من القرى النائية الواقعة في أطراف غرب حضرموت.

وتم خلال حفل الافتتاح - الذي حضره عبدالله عاتق مدير عام مديرية ميفعة ومسؤولو مؤسسة مياه الريف وجمع من المواطنين- ضخ المياه إيذاناً ببدء المشروع الذي يأتي بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من أجل التحفيف من وطأة الظروف المعيشية الحالية.

وأوضح محمد أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة في تصريحات له أن المشروع يأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتطبيع حياة السكان عبر توفير مشاريع البنية التحتية والخدمية.

حل مشكلة المياه

من جانبه أكد عبدالله عاتق باعوضة مدير عام مديرية ميفعة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لها السبق في حل مشكلة شح المياه في المنطقة التي كانت تعاني من شح في مياه الشرب إلى أن جاء هذا المشروع الحيوي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن مشاريع استراتيجية أخرى تقف شاهدة على يد العطاء الإنساني الإماراتي بالمحافظات اليمنية المحررة.

بدورهم عبر مسؤولو مؤسسة مياه الريف عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم لمشاريع البنية التحتية والخدمية والإغاثية لافتين إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي المنطقة والتغلب على مشكلة شح مياه الشرب وتوفير كميات كافية منها.

قافلة إغاثية عاجلة

من جهة أخرى سيرت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» قافلة إغاثية عاجلة إلى أهالي وادي المسيني ونتيشه وعدد من القرى النائية الواقعة في أطراف غرب حضرموت في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لـصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتطبيع الأوضاع الإنسانية في المحافظة خاصة والجمهورية اليمنية بشكل عام.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن هيئة الهلال الأحمر تجاوبت سريعاً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من سكان المناطق الغربية بحضرموت من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية، منوهاً بأن هذه القافلة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي بعيشها اليمنيون.

شكر للإمارات

وأعرب السكان المستفيدون من تلك المساعدات الإنسانية عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً خاصة بعد أن ترافق هذا الدعم مع تحرير مناطقهم من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وعبر المسؤولون بغرب حضرموت عن تقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله المتواجد على الأرض والذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.