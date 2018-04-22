4 قتلى في هجوم انتحاري على مركز لتسجيل الناخبين في كابل

أعلنت مصادر مسؤولة لوكالة فرانس برس أن هجوماً انتحارياً استهدف في كابول الأحد مركزاً إدارياً يمنح بطاقات التسجل على اللوائح الانتخابية، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الاقل و15 جريحاً.

وقال قائد شرطة كابل داوود امين ان "الناس كانوا متجمعين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) ووقع الانفجار عند المدخل". وأضاف انه "انتحاري وسقط ضحايا لكن لا نعرف عددهم بعد".

لكن الناطق باسم وزير الصحة وحيد مجروحي "تسلمنا حتى الآن جثث اربعة اشخاص و15 جريحاً في مستشفيات كابل".

ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية في العاصمة الافغانية.

وهو أول اعتداء يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الاول/اكتوبر، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان/ابريل.