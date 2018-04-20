الرئيس الروماني يرفض نقل سفارة بلاده إلى القدس

رفض الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، الجمعة، فكرة نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، الأمر الذي أعلنه الخميس رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم، ليفيو دراغنيا.

وأعلنت الرئاسة الرومانية، في بيان أن رئيس الدولة، "لم يُبلغ ولم يؤخذ رأيه حول هذا المسعى"، الذي "لا يستند إلى أي تقويم متين وصلب".

ولم تصدر الحكومة نفسها التي ترأسها رئيسة وزراء اشتراكية ديموقراطية اي اعلان رسمي حول هذا الموضوع. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، رفض المتحدث باسم الحكومة الادلاء بأي تعليق.

وكان دراغنيا، الذي اضطلع بدور حاسم في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، أعلن الخميس، في تصريح لشبكة تلفزيونية، أن قرارا حكوميا اتُخذ الأربعاء "حول بدء إجراءات نقل" السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وأكد أن "القرار قد اتخذ.. الإجراءات قد بدأت".

واعتبر رئيس الدولة، الجمعة، أن "مبادرة الحكومة يمكن أن تشكل على الأرجح وفي أحسن الأحوال بداية عملية تقييم" لا يمكن أن تنتهي "الا بعد إنهاء مفاوضات" السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثار مفاجأة بإعلانه في ديسمبر، نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وبالإضافة إلى واشنطن، أعلنت سبعة بلدان، منها غواتيمالا وهندوراس، نقل سفاراتها.