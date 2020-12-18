الثلوج تودي بحياة شخصين في اليابان

المصدر: د ب أ

توفي شخصان وسط اليابان، اليوم الجمعة، بسبب الطقس البارد، الذي تسبب في تساقط ثلوج على مساحات شاسعة من البلاد.

وفي مقاطعة نيجاتا، شمال طوكيو، توفي رجلان مسنان في موقعين منفصلين، بينما كانا يزيلان الثلوج من سقفي منزليهما، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

من جهة أخرى، لا تزال مئات المركبات عالقة في طريق "كان-اتسو" السريع المليء بالثلوج بالمقاطعة، طبقا للشركة المشغلة للطريق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أنه تم نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفيات، بعد إصابتهم بالارهاق .

وتم إرسال عشرات الجنود في وقت متأخر من أمس الخميس إلى المنطقة لتوفير الطعام والبنزين والبطانيات والمراحيض المحمولة للمركبات العالقة.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أمس الخميس إن أولوية الحكومة هي "ضمان صحتهم".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية المزيد من تساقط الثلوج في شمالي البلاد والمناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان في وقت لاحق من اليوم، محذرة من انهيارات ثلجية والمزيد من اضطرابات حركة المرور.

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