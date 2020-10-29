طيار يقفز من طائرة تدريب فيلقى حتفه

المصدر: د ب أ

توفي طيار تابع للقوات الجوية التايوانية في المستشفى بعد فترة قصيرة من إنقاذه في عرض البحر قبالة الساحل الجنوبي لتايوان من جانب مروحية تابعة للبحرية، بعدما قفز من طائرة تدريب بها خلل صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الرئيسة تساي إنج وين أعربت عن "أسفها العميق" بشأن وفاة الطيار، ودعت وزارة الدفاع الوطني إلى إجراء تحقيق شامل في أسباب "الحادث المأساوي".

وقال الميجور جنرال بالقوات الجوية هوانج تشيه وي خلال مؤتمر صحفي إن الكابتن تشو كوان مينج أقلع من قاعدة تايتونج تشي-هانج الجوية في مهمة تدريب روتينية الساعة 0729 صباحا بالتوقيت المحلي (2329 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش).

وأعلن الطيار حالة الطوارئ بسبب فقدان المحرك الطاقة بعد دقيقتين، وقفز من الطائرة وأنقذته مروحية تابعة للبحرية وتم نقله إلى مستشفى قريب.

لكن الطيار /29 عاما/ أصيب بسكتة قلبية في طريقه للمستشفى وأُعلنت وفاته بعد عدة محاولات لإنقاذه هناك.

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