بالفيديو.. الإعصار زيتا يصل إلى لويزيانا

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس الأربعاء إن الإعصار زيتا، وهو من الفئة الثانية، وصل إلى اليابسة في جنوب شرق ولاية لويزيانا الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيصل إلى البر مرة ثانية على ساحل ولاية مسيسيبي.

وأضاف المركز أن زيتا يقع على بعد نحو مئة كيلومتر تقريبا من جنوب غرب نيو أورليانز، وأنه محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة. 

كلمات دالة:
  • الإعصار زيتا ،
  • لويزيانا ،
  • نيو أورليانز،
  • مسيسيبي
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