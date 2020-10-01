غضب عارم في الهند بعد وفاة فتاة أخرى بسبب الاغتصاب الجماعي

المصدر: د ب أ

وسط حالة من الغضب الشديد في الهند بسبب جريمة اغتصاب جماعي ووفاة فتاة من الطبقة الدنيا في المجتمع، "الداليت"، أكدت الشرطة الهندية اليوم الخميس وقوع جريمة أخرى مماثلة في ولاية أوتر براديش، شمالي البلاد.

وقال قائد الشرطة الإقليمية ديف رانجان فيرما إن فتاة عمرها 22 عاما توفيت بعد تعرضها للاغتصاب والاعتداء في منطقة بالرامبور مساء الثلاثاء، مضيفا أن أسرة الفتاة تقدمت ببلاغ في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وقال إن رجلين اختطفا الفتاة، التي كانت تعمل في شركة خاصة وتنتمي أيضا إلى مجتمع الداليت.

وأفاد فيرما بأنه تم احتجاز الرجلين، وبأنهما يواجهان اتهامات بالاغتصاب والقتل.

وقال أقارب الضحية لوسائل إعلام محلية إن المتهمين اغتصبا الفتاة بعد ضربها وتخديرها، ثم أرسلاها إلى منزلها في عربة ريكشو.

وجاءت أنباء أحدث جريمة من هذا النوع وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء الهند عقب وفاة فتاة عمرها 20 عاما من منطقة هاتراس بنفس الولاية بعد أن اغتصبها مجموعة من الرجال من طبقة أعلى في المجتمع. وتم القبض على الجناة الأربعة.

وتشكل طبقة الداليت، التي كانت تعرف سابقا بأنها منبوذة، أدنى درجة في السلم الاجتماعي القديم بالهند. وواجه أبناؤها تاريخيا التمييز على مستويات مختلفة رغم أن القوانين تحميهم.

ونظمت الأحزاب السياسية اليوم الخميس احتجاجات واعتصامات في هاتراس، ومن المقرر أن يزور زعيما المعارضة راهول غاندي وشقيقته بريانكا أسرة الضحية.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة، تعرضت 32033 امرأة وفتاة للاغتصاب في الهند على مدار عام 2019. ويقول نشطاء إن العديد من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 11 في المئة من إجمالي الضحايا في عام 2019 كن من الداليت.

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