حادث مروّع يودي بحياة 8 مصريين وإصابة 7 آخرين

المصدر: د ب أ

لقي ثمانية مصريين حتفهم وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم مروري على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية / 49 كم شمال القاهرة.

وقالت مديرية أمن القليوبية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمي دائرة مركز بنها باتجاه محافظة الشرقية وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث.

وأشارت إلى أنه بالانتقال والفحص تبين تصادم حافلة لنقل الركاب بسيارة نقل من الخلف ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين من ركاب الحافلة.

ولفتت إلى نقل الجثث إلى المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للاستكمال التحقيقات.

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