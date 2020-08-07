بالفيديو.. زلزال يضرب الجزائر ويدمر عددا من المنازل

المصدر: رويترز

قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجات هز شرق البلاد اليوم الجمعة، مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع. ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين.

وأعقب الزلزال هزة تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر.

وأضافت الهيئة أن ثلاثة منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق، تدمرت تماما بينما تهدمت 31 شقة سكنية جزئيا وتصدعت عدة منازل أخرى وجرى إغلاق أحد الطرق نتيجة للأضرار التي لحقت به.

وفي 2003 تسبب زلزال قوته 6.7 درجات ضرب العاصمة والمناطق المحيطة في مقتل نحو ألفي شخص.

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