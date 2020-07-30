11 مصاباً في انفجار قويّ بفوكوشيما اليابانية

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام يابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار وقع في منطقة كورياما بمقاطعة فوكوشيما شمال شرقي اليابان.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن السلطات المحلية أنه يشتبه في أن الانفجار، الذي وقع حوالي الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، نجم عن تسرب غاز.

وأضافت الوكالة أن الانفجار كان قويا لدرجة تحطمت معها نوافذ مبان مجاورة، حسبما أظهرت لقطات فيديو مصورة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن سكان محليين أنهم لم يسمعوا مثل صوت هذا الانفجار من قبل.

وقال شخص لـ (إن إتش كيه) :"إنه كان مثل القنبلة".

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