بالفيديو.. الإعصار دوجلاس يتّجه بسرعة 140 كيلومتراً نحو هاواي

المصدر: د ب أ

قال خبراء الأرصاد الجوية إن الإعصار دوجلاس كان متجها نحو هاواي أمس الأحد بسرعة رياح تبلغ شدتها حوالي 140 كيلومترا في الساعة.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) إنه من المتوقع أن تمر العاصفة وهي من الفئة الأولى بالقرب من أكبر جزر هاواي في ليل أمس الأحد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية في (نوا) أن يجلب دوجلاس أمواجا مدمرة محتملة وأمطارا غزيرة وعواصف خطرة إلى المنطقة.

ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار الغزيرة على أجزاء من الجزر الرئيسية حتى اليوم الاثنين، وفقا لتحذير عام صدر أمس الأحد.

وحذرت إدارة "نوا" من أن "هذا المطر قد يؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية تسبب مخاطر على الحياة، بالإضافة إلى ارتفاع سريع بمنسوب المياه في الجداول الصغيرة".

وفي تغريدة على تويتر، قالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنه تم تسليم إمدادات الإغاثة إلى جزيرة ماوي في هاواي استعدادا للعاصفة.

وحثت السلطات السكان في ماوي على البحث عن ملاجئ في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع قدر الإمكان. وقالت منظمة الصليب الأحمر في هاواي إنها تستعد للإعصار.

وكان إعصار هانا أول إعصار في موسم أعاصير المحيط الأطلسي يصل إلى اليابسة في تكساس أول أمس السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار ضرب الساحل بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة. وبعد ذلك، ضعف هانا وتم تخفيضه إلى عاصفة استوائية.

وتتوقع الوكالة أن تتلاشى العاصفة اليوم الاثنين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز