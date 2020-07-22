بالفيديو.. إنقاذ طفلين قفزا من نافذة شقتهما المحترقة بالطابق الثالث

المصدر: د ب أ

أشيد بسكان محليين في مدينة جرينوبل الفرنسية كأبطال بعد أن أنقذوا طفلين، قفزا من نافذة شقتهما في الطابق الثالث أمس الثلاثاء للفرار من حريق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "لو دوفين ليبريه" ووسائل إعلام أخرى أن الطفل الأكبر كان يتشبث بملابس الطفل الأصغر من لمنعه من القفز قبل أن يفلت منه، وسط صراخ من المتفرجين.

وأمسك الأهالي الذين كانوا ينتظرون أسفل المبنى بالطفل، الذي كان يترنح من أثر الصدمة.

ومع تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة، قفز الطفل الأكبر بعد ذلك وتم إمساكه بدوره.

وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أن الطفلين يتراوح عمريهما بين 3 و10 أعوام. ولم يتعرضا لأذى. وقال التقرير إن اثنين من الأشخاص الذين أمسكوا بالطفلين، تعرضا لكسر في ذراعيهما.

وأشاد عمدة المدينة، اريك بيول بالمنقذين، حيث كتب على موقع فيسبوك إنهم كانوا "حريصين على الوفاء بالتقليد السائد في جرينوبل والمتمثل في التضامن والعون المتبادل".

وذكرت إذاعة "فرنسا بلو" أنه تم نقل عشرة أشخاص آخرين للمستشفى بسبب استنشاق الدخان وتحقق الشرطة الآن في أسباب الحريق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز