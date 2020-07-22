بالفيديو.. الفيضانات تغمر مناطق بأكملها في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل السلطات الصينية تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة في مقاطعات شرق ووسط الصين، التي يستمر فيها هطول الأمطار بشكل قياسي.

وقامت السلطات برفع مستوى التحذير الخاص بنظام الاستجابة للطوارئ.

وقام عناصر الحماية المدينة بإنقاذ آلاف العالقين بمنازلهم بعد أن غمرت الفيضانات الشوارع.

وأكدت إدارة الطوارئ الصينية تضرر حوالي 24 مليون شخص من الفيضانات الشديدة، التي شهدتها 24 منطقة على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد منذ بداية يوليو.

وضربت الفيضانات مناطق جيانغشي وأنهوي وهوبي وهونان مخلفة عشرات القتلى، وفق "يورونيوز".

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