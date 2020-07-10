ادعى أن أمه حاولت تسميمه فقتل 6 من عائلته

المصدر: د ب أ

قضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة بسجن رجل لمدة 15 عاما بعدما اعترف بإطلاق النار على والدته واثنين من أشقائه وعمه وعمته خلال تجمع عائلي في يناير الماضي.

وأدانت المحكمة في بلدة إلفانجن، جنوبي ألمانيا، الرجل بتهمة القتل في ست حالات والشروع في القتل في حالتين، وذلك عقب سماع كيف نجت عمة وعم آخرين من حمام الدم، ولكن بإصابات خطيرة.

وسيتعين أن يقضي المتهم البالغ من العمر 27 عاما جزءا من عقوبته، على الأقل، في مستشفى للأمراض النفسية.

وطالب الادعاء العام والمدعون بالحق المدني بالسجن مدى الحياة، لمدة 15 سنة كاملة.

وتحدث الادعاء العام عن "قدرة الرجل المحدودة على التحكم" في أفعاله، في حين اعتبره المدعون الآخرون مذنبا تماما، وطالب الدفاع بعقوبة السجن لمدة 13 عاما، مع الإقامة في مستشفى للأمراض النفسية.

ووقع إطلاق النار يوم 24 يناير الماضي في بلدة روت آم زيه بولاية بادن-فورتمبرج، جنوب غربي ألمانيا.

وبحسب البيانات، أطلق المتهم 30 رصاصة، ما أسفر عن مقتل أفراد عائلته بأعيره نارية في منزل والد المتهم، حيث كان يعيش أيضا. وكانت الأسرة مجتمعة هناك من أجل جنازة.

وخلال المحاكمة، اعترف الرجل أنه خطط للهجوم لبعض الوقت، وذلك بعد أن انضم إلى نادي الرماة وحصل على بندقية بشكل قانوني.

وذكر المتهم أنه تصرف بدافع الكراهية تجاه والدته، التي ادعى أنها حاولت تسميمه بالهرمونات الأنثوية، وقال الرجل للمحكمة اليوم الجمعة، قبيل النطق بالحكم: "أعتذر. أنا نادم على ما فعلت".

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