بالفيديو.. مقتل 8 أشخاص جراء تصادم طائرتين صغيرتين في إيداهو الأمريكية

المصدر: د ب أ

لقي 8 أشخاص حتفهم جراء تصادم طائرتين صغيرتين فوق بحيرة في ولاية إيداهو الأمريكية يوم أول أمس الأحد.

وقال ريان هيجينز، من مكتب قائد شرطة مقاطعة كوتيناي في تصريحات عبر فيسبوك أمس الاثنين إنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص.

وتم انتشال جثثهم من بحيرة كوير دالين، وهي موقع سياحي شهير، أول أمس الأحد. ولا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين.

وأشارت تقارير أولية إلى أن ثمانية أشخاص ربما كانوا على متن الطائرتين.

وقال هيجينز: "التقارير الأولية تفيد بأنه كان هناك ثمانية ركاب وأفراد الطاقمين على متن الطائرتين، لكن هذا لا يزال قيد التحقق. في الوقت الحالي يُعتقد أنه ليس هناك أي ناجين".

في غضون ذلك، نقلت قناة CNN عن ممثل مكتب الشريف المحلي، يوم أول أمس الأحد، أن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال ممثل الشريف، إنه تم حتى الآن العثور على 3 جثث، وأنه يوجد بين القتلى بعض القاصرين.

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