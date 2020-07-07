زلزال يضرب العاصمة الأفغانية كابول

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 7.5 كيلومتر العاصمة كابول وأقاليم وسط أفغانستان مساء أمس الاثنين.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن مركز الزلزال كان في منطقة باغمان، التي تبعد حوالي 14 كم عن مدينة كابول.

وقالت الهيئة أن الزلزال شعر به سكان تسعة أقاليم أفغانية أخرى على الأقل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد وقوع الزلزال الساعة 08:36 مساء (16:06 بتوقيت غرينتش)، والذي كان قويا لدرجة أن كثير من السكان اعتقدوا في البداية أنه انفجار.

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