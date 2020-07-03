إرهابيون يقتلون 32 قروياً في مالي

المصدر: رويترز

قال مسؤولون محليون في مالي إن 32 مدنيا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية على قرى لعرقية الدوجون، التي تعمل بالزراعة في وسط البلاد أول أمس الأربعاء.

واستهدف المهاجمون أربع قرى في منطقة موبتي، التي شهدت عشرات المذابح العرقية المتبادلة وغارات للإرهابيين خلال السنوات القليلة الماضية.

ونشر مولاي جيندو، رئيس بلدية منطقة بانكاس، قائمة بالضحايا أمس الخميس ذكرت أن عدد القتلى 32.

وقال مسؤولون بالمنطقة لرويترز إنهم يعتقدون أن الهجمات نفذها إرهابيون يقولون في الغالب إنهم يدافعون عن أبناء عرقية الفولاني الرعاة في وجه خصومهم من الدوجون المزارعين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العنف، الذي وقع في منطقة تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم جيش مالي للتعقيب. وينتقد عدد من السكان وجماعات حقوقية الجيش لإخفاقه في الدفاع عن المدنيين بوسط البلاد.

وتشهد مالي أزمة منذ العام 2012 عندما سيطر إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شماله الصحراوي. وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي لطردهم من المنطقة لكن إرهابيين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش" أعادوا تنظيم صفوفهم ووسعوا نطاق عملياتهم لتشمل بوركينا فاسو والنيجر.

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