زلزال قوي يضرب العاصمة اليابانية طوكيو

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر منطقة العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن لم يتم اصدار تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 47ر04 صباح الخميس (19:47 بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء) قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو، وعلى عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير بعد بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

يشار إلى أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم المعرضة لحدوث زلازل.

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