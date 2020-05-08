وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين جراء زلزال إيران

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس الخميس، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية أن التقارير الواردة من موقع الزلزال أفادت بوجود حالتي الوفاة، علاوة على إصابة 13 شخصا جراء الهلع والتدافع هربا إلى الأماكن المفتوحة والآمنة.

وأضافت أن الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من بؤرة الزلزال خرجوا إلى الشوارع والساحات والأماكن المفتوحة خوفا من هزات ارتدادية قوية.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، قد هز ضواحي مدينة دامافاند التابعة لمحافظة طهران في وقت متأخر من ليل أمس الخميس.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض وكان مركزه على بعد 58 كيلومترا من العاصمة طهران.

ويعتبر جبل دامافاند بارتفاعه البالغ أكثر من 5600 متر أعلى جبل في إيران.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف أخرين.

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