7 قتلى جراء أعاصير اجتاحت جنوب أمريكا

المصدر: د ب أ

أفادت الأنباء الواردة أمس الخميس، بأن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف العنيفة ولايات أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا الأمريكية، مما ألحق أضرارًا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ بمقاطعة بولك كاونتي شرقي ولاية تكساس إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في المقاطعة، بعد أن ضرب إعصار المنطقة في وقت متأخر أول أمس الأربعاء.

وقالت الهيئة أمس الخميس إن اجمالي عدد المنازل التي تضررت جراء الأعاصير بلغ 291 منزلا، وإنه تم نشر فرق البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.

والدمار الذي وقع أول أمس الأربعاء هو الأحدث في سلسلة من الأعاصير والعواصف التي ضربت الولايات المتحدة هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل، معظمهم في الجنوب.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في الولاية، وتوفي شخصان آخران في أوكلاهوما، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.