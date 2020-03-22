ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.
ووقع الزلزال الساعة 6,00 (5,00 ت غ)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.
وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.
وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7,00 (6,00 ت غ).
ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.
وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.
شاهد.. زلزال يهز #زغرب ويتسبب بأضرار مادية كبيرة https://t.co/0FBKZoTE47#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Ko6vlZsXp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2020