تحرق ذراع خادمتها بسبب تقليد «وشم»

المصدر: باريس- مريم بومديان

أحدثت مديرة بنك فرنسية عاهة مستديمة في ذراع خادمتها بسبب «وشم» قامت الخادمة بتقليده بعد أن رأته على ذراع مخدومتها، فذهبت إلى أحد مراكز رسم الوشوم وقلدته على ذراعها، وما إن رأته سيدتها جن جنونها وقامت بتوثيق الخادمة وحاولت عن طريق «الكي» بالنار والمواد الحمضية شديدة التأثير، إزالة الوشم من ذراع خادمتها، ما أصاب الخادمة بحروق من الدرجة الأولى، وعاهة مستديمة بالذراع الأيمن، أحيلت مديرة البنك إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



كانت شرطة نجدة مارسيليا قد تلقت بلاغاً، الأسبوع الماضي، من مستشفى مارسيليا التخصصي يفيد بوصول، أنجيلا.ك،( 33 عاماً ) مصابة بحروق في الذراع من الدرجة الأولى، وحالتها الصحية سيئة، وأفادت عند وصولها بأنها تعرضت للتعذيب على يد سيدتها التي تعمل لديها، بانتقال فريق البحث وسؤال الخادمة، اتهمت مخدومتها، لورا.م، ( 45 عاماً)، مديرة فرع بنك دولي شهير في مارسيليا، بالتسبب في إصابتها، مؤكدة أمام النيابة التي حضرت التحقيق، أن سيدتها شاهدت «وشماً» مرسوماً على ذراعها يشبه وشمها الذي كانت قد رسمتها قبل أيام، فجن جنونها وقامت على الفور بضربها وتوثيقها وكي ذراعها بالنار في محاولة لإخفاء معالم الوشم الشبيه لوشمها.



تحقيقات



وقال أورنيه غيل، القائد المناوب لمركز شرطة مارسيليا، إن شرطة النجدة قامت على الفور باعتقال المتهمة – مديرة البنك- وبسؤالها أنكرت في البداية لكنها في النهاية اعترفت بأن خادمتها «سيئة السلوك» وتقوم دائماً بتقليدها في «الزي، والماكياج» وكل شيء، وهو أمر كان يضغط على أعصابها دائماً، ما دفعها للتفكير قبل أيام من الواقعة للاستغناء عنها وإنهاء عملها، لكنها فوجئت يوم الحادث، بوشم على ذراع الخادمة متطابق مع وشمها الذي رسمته مؤخراً على ذراعها، وهو ما أثار غضبها ولم تتمالك نفسها فقامت على الفور بتوثيقها وتسخين سكين على النار وكي جلدها لطمس الوشم، كما استعانت بمادة كاوية تستخدم لتنظيم الحمامات وتبييضها لإكمال عملية إزالة الوشم.



إحالة



وأضاف، تم التحفظ على مديرة البنك وإحالتها إلى النيابة بتهمة «إحداث عاهة مستديمة» للخادمة، وأرفق بمحاضر الأقوال أمام الشرطة التقرير الطبي الذي أكد أن المجني عليها مصابة بحروق خطيرة أحدثت عاهة مستديمة بالذراع، تستدعي العلاج لفترة تتجاوز الـ60 يوماً، حيث أجرى فريق الطوارئ عملية جراحية عاجلة لإزالة طبقات من الجلد واللحم، سيتبعها عمليات ترقيع جلدي ولحمي، وتتولى النيابة التحقيقات تمهيداً للإحالة إلى المحكمة المختصة.