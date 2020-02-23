زلزال قوته 5.7 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

المصدر: رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لكن مسؤولا إيرانيا قال إنه لا توجد دلائل فورية على وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

وأضاف المركز أن الزلزال‭‭‭ ‬‬‬كان على عمق خمسة كيلومترات.

وقال المسؤول الإيراني للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.