يقتل زوجته السابقة وهي في مركز للتجميل

المصدر: رويترز

قالت الشرطة إن رجلا قتل زوجته السابقة وأصاب شخصا آخر في مركز للتسوق في بانكوك اليوم الثلاثاء بعد مرور عشرة أيام على إطلاق نار عشوائي مميت في مركز تسوق آخر بشمال شرق تايلاند.

وقالت الشرطة إن المسلح لاذ بالفرار من مركز التسوق الذي يوجد بالقرب من نصب النصر في العاصمة التايلاندية ولا يزال هاربا.

وقال ضابط الشرطة الكولونيل كيسانا باتانتشاروين لرويترز "شخص مات وآخر أصيب". وأضاف أن المسلح دخل مركز التجميل الذي تعمل به زوجته السابقة في مركز التسوق وأطلق النار فقتلها وأصاب الشخص الآخر.

وقالت الشرطة في بيان إنها حددت هوية المشتبه به وتعمل على القبض عليه.

وقبل عشرة أيام، قتل جندي 12 شخصا على الأقل بالرصاص في مركز تيرمينال 21 للتسوق في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق تايلاند. وفي وقت سابق قتل قائده وعددا من الجنود في قاعدته وعددا من الأشخاص في معبد بوذي.