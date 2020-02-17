باغتته يغازل فتاة.. سيدة تحرق مليون ليرة من مدخرات زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

من المفترض أن يكون يوم الحب، مناسبة للتقارب والألفة بين الأزواج والعشاق. لكن النظرية انقلبت عند سيدة سورية قبضت على زوجها متلبساً بمغازلة فتاة أخرى لا تعرفها على الواتساب. فقامت إلى مدخرات زوجها وأحرقت مليون ليرة سورية، هذا ما حدث في مدينة طرطوس السورية يوم 14 فبراير.

وقالت وسائل إعلام سورية محلية، إن "الزوج قدم شكوى إضرار بالأموال الخاصة، بعد أن قام بمراجعة قسم الشرطة، ونصب من نفسه مدعياً شخصياً بحق زوجته". كما أنه رفع لاحقاً دعوى قضائية ضد زوجته أمام المحكمة المختصة، ليطالبها بالتعويض عن العطل والضرر.

وتضامن عدد كبير من السيدات مع الزوجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إحداهن: "إن الزوج حرق قلبها وكرامتها عندما خانها وتغزل بغيرها، قليل عليه حرق مصرياتو".

فيما علق أحد الشباب على الحادثة، قائلاً: "إن هذا الخبر يجسد حقيقة طريقة المرأة في الانتقام عندما تشعر بالخيانة، كان بإمكانها أن تفعل ما تريد بالمبلغ طالما أنها تمكنت من الوصول إليه، لكن على ما يبدو كانت الغاية إحراق قلب الزوج على المبلغ أكثر من أن تكون غايتها إحراق المبلغ نفسه، ويبقى كيدهن عظيم".