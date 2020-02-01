الجراد يغزو عاصمة أثيوبيا

المصدر: د ب أ

ظهر جراد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا اليوم السبت، فيما يجتاح غزو الجراد شرق أفريقيا.

وذكر زيبديوس سيلاتو، أحد المسؤولين بوزارة الزراعة في إثيوبيا أن الجراد الذي وصل إلى العاصمة، "بقايا الغزو" في الجزأين الشرقي والجنوبي من البلاد.

وقال سيلاتو "يتم رش من طائرات في مختلف أنحاء أديس أبابا لمنع الجراد من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد. إننا قلقون بشأن الغزو في المناطق التي تتعرض فيها المحاصيل للتدمير".

وحذر مسؤولون من أن انتشار الجراد ، وهو الأسوأ منذ 25 عاما ،يمكن أن يؤدي إلى مجاعة في منطقة تعاني بالفعل في ظل انعدام الأمن الغذائي.

وأضر الغزو بإثيوبيا والصومال وكينيا واريتريا والسودان ويهدد بالانتشار في أوغندا وجنوب السودان.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن الجراد الصحراوي من بين الآفات المهاجرة الخطيرة في العالم.