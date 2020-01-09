العثور على جثث 3 أشخاص متفحمة داخل سيارة

كشفت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس عن العثور على جثة عضو برلماني سابق متفحمة داخل سيارته هو وأيضا سائق السيارة وأحد الحراس.

وتم اكتشاف جثث عضو الكونغرس السابق إدجار ميندوزا واثنين من مساعديه في المقعد الخلفي للسيارة على جسر في بلدة تياونغ في إقليم كويزون الذي يبعد 85 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وتلقت الشرطة مكالمة عن احتراق السيارة قبل فجر اليوم الخميس، حسبما قال الميجور لورنس بانغانيبان، مدير الشرطة في تياونغ.

وتأكد أن السيارة مملوكة لميندوزا عضو مجلس النواب في الفترة بين عامي 1998 و2001، ورئيس مكتب الهجرة قبل ذلك الحين.

وكان يعمل محاميا خاصا منذ أن انتهت فترته كنائب بالبرلمان. وغادر منزله يوم الأربعاء للقاء أحد العملاء بالقرب من إقليم لاجونا، وفقا لما ذكره بانغانيبان.