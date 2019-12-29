"عملية طعن جماعية" في كنيس بالقرب من نيويورك

المصدر: رويترز

قالت منظمة يهودية إن مهاجما طعن خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء السبت في منزل حاخام في ولاية نيويورك الأمريكية قبل أن يلوذ بالفرار في عملية طعن عشوائي جاءت بعد أيام من تزايد حدة التوتر بسبب هجمات مناهضة للسامية.

وقال مجلس الشؤون العامة اليهودي على تويتر إن شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة وإن أحدهم تعرض لست طعنات.

وقالت لتيتيا جيمس المدعية العام لنيويورك إنها شعرت "بانزعاج شديد" بسبب الوضع في مونسي.

وقالت على تويتر " ليس هناك تسامح على الإطلاق مع أفعال الكراهية من أي نوع وسنواصل مراقبة هذا الوضع الفظيع".

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الشرطة تفتش المنطقة بحثا عن الجاني. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل على الموقف.