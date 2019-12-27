تفاصيل جديدة حول طائرة كازاخستان المنكوبة

المصدر: رويترز

سقطت طائرة ركاب على متنها نحو مئة شخص بالقرب من مدينة الماتي في كازاخستان اليوم الجمعة بعد إقلاعها، واصطدمت بمنزل في حادث أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.

وواجهت الطائرة، وهي من طراز فوكر 100 وتديرها شركة بيك إير، مشكلة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من الماتي، المركز التجاري لكازاخستان، في طريقها للعاصمة نور سلطان قبل الفجر.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة هوت خلال الإقلاع واخترقت سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وقال نائب رئيس الوزراء رومان سكليار للصحفيين "لامس ذيل الطائرة المدرج مرتين قبل تحطمها... سيجري تشكيل لجنة لمعرفة إن كان خطأ الطيار أم مشكلات فنية".

وقالت ناجية من الحادث لموقع تنجرينيوز الإخباري إنها سمعت "صوتا مروعا" ثم بدأت الطائرة تهوي.

وأضافت "كانت الطائرة تميل أثناء التحليق. كل شيء كان مثل ما يحدث في الأفلام، صراخ وصياح وأناس يبكون".

وأعلنت سلطات الرعاية الصحية في الماتي في بداية الأمر أن عدد قتلى الحادث 14 شخصا . وقالت إن 66 شخصا نقلوا إلى المستشفى وبعضهم في حالة خطيرة.

وكانت الطائرة تقل 93 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم خمسة وذكرت وزارة داخلية كازاخستان أن قائد الطائرة من بين القتلى.

وقالت الوزارة إنها تحقق في انتهاك محتمل لقواعد الطيران والسلامة وهو إجراء قانوني معتاد. وكان ضباب كثيف يغطي المنطقة في وقت الحادث.

وأعلنت هيئة الطيران في قازاخستان أنها علقت جميع رحلات الطائرات من طراز فوكر 100 انتظارا لنتائج التحقيق.

"سقطت بزاوية"

وقال ناج آخر وهو رجل أعمال يدعى أصلان نزارعلييف لصحيفة فريميا إن الطائرة بدأت تهتز أثناء صعودها بعد نحو دقيقتين من الإقلاع.

وأضاف "في وقت ما بدأنا نسقط ولم يكن السقوط رأسيا وإنما بزاوية. وبدا كما لو أنه لم يكن هناك سيطرة على الطائرة".

وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة.

وظل المطار يعمل وشوهدت طائرات أخرى تقلع بعد الحادث.

وفي مطار نور سلطان قدمت السلطات إفادة لأقارب الركاب، الذين كان بعضهم يسافر لقضاء العطلة مع الأسرة، بشأن مصير ذويهم ووفرت لهم رحلات طيران إلى الماتي.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على تويتر "المسؤولون (عن الحادث) سينالون عقابا شديدا وفقا للقانون"، وعبر عن تعازيه للضحايا وأسرهم.

وأمر الرئيس بإعلان يوم 28 ديسمبر يوما للحداد الوطني وكلف رئيس الوزراء عسكر مامين برئاسة لجنة للتحقيق في الحادث.

وقالت الحكومة إن الطائرة المنكوبة من إنتاج 1996 وصدرت أحدث رخصة طيران لها في مايو 2019.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سقوط طائرة ركاب في كازاخستان

شاهد.. ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة في كازاخستان