شاهد.. سقوط طائرة ركاب في كازاخستان

المصدر: رويترز

ذكرت سلطات الطيران في كازاخستان أن ما لا يقل عن 12 شخصاً قتلوا في سقوط طائرة كانت تقل 95 راكبا وطاقما من خمسة أفراد قرب مدينة الما اتا في الدولة الواقعة في وسط آسيا اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و "لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور أسمنتي " ومبنى صغير.

وأضافت "عدد القتلى حاليا 12 شخصاً".

وقالت الهيئة ومطار الما اتا إن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.