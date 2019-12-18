وفاة 12 شخص في حادث مروري بالقاهرة

المصدر: د ب أ

لقي 12 مصريا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الاربعاء في حادث مروري بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة.

وذكرالتلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل كانت تحمل عمالا وسيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين.

وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى المركزي بمدينة السادات.

وألقت مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية، القبض على سائق السيارة المتسبب بالحادث ويدعى علاء 27 سنة بسبب سلوكه الطريق المخالف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.