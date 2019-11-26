السعودية.. توقيف رجل أعمال رشا موظفاً بـ 75 مليوناً

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت النيابة العامة في السعودية رجل أعمال متهما في جريمة رشوة موظف حكومي بمبلغ 75 مليونا لتمرير صفقة عقارات حرر لها شيكات بمبلغ 900 مليون ريال.

وذكرت صحيفة عكاظ أن قرار النيابة العامة بالقبض على رجل الأعمال، الذي أوقف فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، جاء بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات.

وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.

وشددت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن ‏رجل الأعمال الموقوف صاحب سوابق جنائية تتمثل في رشاوى كاتب عدل واشتراك في تزوير، مما يشير إلى تأصل السلوك الإجرامي بداخله واحترافه للجريمة وتوافر النزعة الإجرامية فيه وعدم ارتداعه من العقوبات الصادرة بحقه سابقاً.

وتطالب النيابة بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.