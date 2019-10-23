الطقس الحار يجبر ولاية كاليفورنيا على قطع الكهرباء

المصدر: د ب أ

يحتاج سكان كاليفورنيا لإعداد أنفسهم، حيث يتزايد الطقس الحار الجاف العاصف الذي يعرض الولاية الأمريكية لخطر انقطاع التيار الكهربائي مجددا عن نصف مليون شخص، وربما يزداد الوضع سوءا الأسبوع المقبل.

وذكرت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شركة باسيفيك جاس آند إليكتريك قد حذرت بالفعل نحو 184 ألف عميل في 17 منطقة شمال ووسط كاليفورنيا من أنها يمكن أن تقطع التيار الكهربائي هذا الأسبوع في محاولة لحماية خطوط الكهرباء التابعة للشركة من اشتعال حرائق برية كارثية.

وفي الجنوب، قالت شركة إديسون انترناشونال في سوذرن كاليفورنيا إنها تفكر في قطع الكهرباء بالمثل، والذي يحتمل أن يؤثر على 162276 عميلا.

وتم تصنيف الوضع على أنه حرج في أنحاء الولاية اليوم الأربعاء، حيث توشك الرياح الجافة على أن "تشتد بشكل كبير"، وفقا لمركز التنبؤ بالعواصف في نورمان في أوكلاهوما.

وسوف يكون الوضع أكثر سوءا غدا الخميس في أنحاء سوذرن كاليفورنيا، حيث يكون الخطر "شديدا". وبالرغم من أنه من المرجح أن تنتهي الرياح مطلع الأسبوع المقبل، يمكن أن يتكرر الوضع الخطر الأسبوع المقبل، وخاصة في نورثرن كاليفورنيا.

وذكر مركز التنبؤ بالعواصف في بيان أن "الفترة الأكثر اضطرابا لاندلاع وانتشار الحرائق البرية سريعا سوف تكون النصف الأول" من يوم غد الخميس.