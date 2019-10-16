يسرقان معرض مجوهرات بطريقة غريبة

المصدر: باريس - مريم بومديان

على طريقة الفيلم المصري القديم «لصوص لكن ظرفاء» قام مهاجران من أصول أفريقية بسرقة متجر لبيع المجوهرات بمدينة رين الفرنسية، حيث قاما بـ«نقب» سقف المتجر من الشقة العلوية وتسللا إلى داخل المتجر وسرقا جميع معروضات المتجر من الحلي والمجوهرات بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين يورو، ولاذا بالفرار، وتم اعتقال المهاجرين قبيل تصرفهما في المسروقات وأحيلا إلى النيابة العامة.

تلقت شرطة مدينة رين - غرب فرنسا - بلاغاً صباح الجمعة الماضي، من أنطوان روسيو مالك معرض مجوهرات في وسط مدينة رين، يفيد بسرقة محتويات متجره من مشغولات ذهبية ومجوهرات، وبانتقال فريق البحث والتحري تبين وجود فتحة قطرها حوالي متر ونصف في سقف المعرض، وباستئذان النيابة ومعاينة الشقة السكنية العلوية تبين أن الفتحة تم إحداثها من أعلى، وأن شخصين من أصول أفريقية قاما باستئجار الشقة العلوية من مالكها «شركة عقارية»، مستخدميْنِ أوراقاً ثبوتية مزيفة قبل أسبوع من الواقعة، وبسؤال المسؤولين في الشركة العقارية أدلوا بأوصاف المتهمَيْنِ، وتم توزيع بياناتهما على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية في البلاد مع تكثيف إجراءات البحث والتتبع داخل البلاد.

لغز

وقال كريستيان غروجيون، مسؤول الاتصال بمركز شرطة رين، إن المعاينة الأولية لسلطات التحقيق أكدت أن شخصين ينحدران من دولة أفريقية قاما باستئجار شقة في الطابق الأول العلوي من شركة تسويق عقاري في شارع فيلان، وهو نفسه العقار الذي يقع فيه معرض المجوهرات، قبل أسبوع من الواقعة، وقاما بالتخطيط لسرقة المتجر عن طريق «نقب السقف»، وبمراجعة كاميرات معرض المجوهرات تبين أن المتهميْنِ قاما بسرقة ذاكرة الكاميرا الـ«دي في إير»، وعطّلا نظام الكاميرات والإنذار أيضاً، وبمراجعة أوراق استئجار الشقة المفروشة مع الشركة المكلفة بتأجير الشقة تبيّن أنها أوراق مزيفة ولا يوجد أشخاص يقيمون في البلاد بهذه الأسماء.

اعتقال

وأضاف المسؤول الأمني أنه تم أخذ أوصاف المتهميْنِ من خلال إفادة مسؤولي شركة التسويق العقاري وتوزيعها على المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد، وعلى كمائن الشرطة الثابتة والمتحركة في عموم فرنسا، وبعد ساعات قليلة تم التوصل إلى أن المتهمَيْنِ هما «ستيف.ل» و«موجنج.م»، ينحدران من دولة أفريقية، ويقيمان في فرنسا منذ 20 يوماً، وقدما إلى البلاد بغرض السياحة، كما أنها ليست المرة الأولى، بل سبق أن حضرا إلى فرنسا أكثر من مرة بغرض السياحة، وبتكثيف إجراءات البحث والتحري تم اعتقال المتهمَيْنِ قبل عبورهما إلى ألمانيا عبر الحدود الفرنسية الألمانية، وبمواجهتهما بالتحريات ومسؤول التسويق بالشركة العقارية اعترفا بالجريمة.

اعتراف

اعترف المتهمان أنهما اختارا مدينة رين لتنفيذ جريمتهما فيها لأنها مدينة هادئة وغنية، وتم اختيار معرض المجوهرات تحديداً عندما وجدا لافتة مُعلقة فوق الشقة التي أعلى المتجر «للإيجار».. هنا حضرت الفكرة في عقلهما وقررا التنفيذ بواسطة جوازات سفر مزيفة كانت بحوزتهما غير التي استخدماها في الدخول الشرعي للبلاد، وقاما باستئجار الشقة ومراقبة المتجر جيداً، وفي الوقت نفسه التجهيز لحفر السقف ليلاً، وبالفعل نجحا في مخططهما، وهبط «ستيف.ل» بواسطة حبل إلى داخل المحل وقام بتعطيل الكاميرات وسرقة ذاكرة التخزين، ثم جمع المشغولات الذهبية من أماكن العرض وصعد إلى الشقة بواسطة الحبل، ولاذا بالفرار.