تستدرج شاباً وتسلبه 30 ألف دولار

المصدر: رام الله - البيان

استخدمت فتاة الحيلة واستدرجت شاباً لسلبه المال بالتخطيط مع شخص آخر، إذ كشفت الشرطة الفلسطينية، (الاثنين)، ملابسات سلب شيكات بقيمة 105 آلاف شيكل (30 ألف دولار) من مواطن فلسطيني والقبض على المشتبه فيهم بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن مواطناً فلسطينياً تقدّم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة عن اتصال فتاة به واستدراجه إلى منطقة زراعية بالاشتراك مع آخرين، وسلب شيكات منه بقيمة 105 آلاف شيكل.

وأضافت أنه، خلال متابعة القضية، وبالبحث وجمع الأدلة، تم حصر الاشتباه في فتاة، وعند إحضارها إلى مديرية الشرطة، اعترفت بفعلتها بالاشتراك مع شخص آخر، إذ استدرجت المجني عليه إلى أرض زراعية في منطقة الباذان قرب نابلس في الضفة الغربية، حيث تم سلب الشيكات منه.

وأكدت الشرطة أنه بعد القبض على الشخصين، تمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.