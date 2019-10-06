العثور على 6 فيلة غارقة في شلال مياه في تايلاند

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون في متنزه وطني في تايلاند أن ستة فيلة غرقت في شلال مياه في تايلاند، بينما كانت تحاول على ما يبدو إنقاذ فيل صغير.



وقالت هيئة حماية الحيوانات البرية والحفاظ على النباتات في أحدث بيان لها اليوم الأحد إن الأطباء البيطريين يراقبون ظروف اثنين آخرين من الفيلة ، اللذين شهدا المحنة.



وأضاف البيان أنهما الآن سالمين بعد أن خرجا من المياه بمفردهما، وكان المسؤولون يخططون لإجراء عملية إنقاذ.



وكان مسؤولو المتنزه قد عثروا في بادئ الأمر على فيل 3 سنوات، وهو يغرق في شلال مياه هايو ناروك وهو جزء من متنزه خاو ياي الوطني، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق بانكوك، وكان فيلان آخران يراقبان الفيل الصغير من جرف.

وسمع أشخاص في مكان قريب صرخات عالية من الحيوانات في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسب إدارة المتنزهات.



ولم ينج الفيل الصغير وعثر مسؤولون على خمسة فيلة أخرى غارقة على المستوى الأول من أكبر شلال مياه مكون من ثلاثة مستويات، حيث تم إغلاقه بشكل مؤقت أمام الزائرين.



وذكرت سورايدا سالوالا، مؤسسة هيئة "أصدقاء الفيل الآسيوي"، التي تدير أول مستشفى للفيلة في العالم، والتي تم إقامتها عام 1993 أن الفيلة تتعاطف مع بعضها البعض وتتفاعل بصورة غريزية، إذا رأت فيلا في خطر.



وقالت سورايدا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الفيلة في نفس القطيع لديها شعور بالاهتمام لبعضها البعض. هذه الرابطة تعني أنه عندما يرى واحد منها الآخر في مشكلة، سيذهب لمساعدته".



وكان شلال "هايو ناروك"، الذي يعني "جرف الجحيم"، شهد أيضا وفاة ثمانية فيلة من نفس القطيع في عام 1992 .