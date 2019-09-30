وفاة 19 شخصاً في حريق بمصنع في الصين

المصدر: د ب أ

أعلنت حكومة محلية في الصين اليوم الاثنين مقتل 19 شخصا في حريق بمصنع في مقاطعة تشيجيانج شرقي الصين.



وتم انقاذ ثمانية اشخاص، من بينهم ثلاثة مصابين، في الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم السبت في مصنع "روكي ديلي نيسيستيس" في مقاطعة نينجهاي.



وقالت حكومة مقاطعة نينجهاي على موقع المدونات الصغيرة /ويبو/ عبر الانترنت إنه تم اخماد الحريق بعد ثلاث ساعات من اندلاعه.



وينتج المصنع منتجات مثل الأدوات المكتبية ومواد بلاستيكية ومنظفات، وفقا لمعلومات التسجيل الخاصة به. وقالت الحكومة إنه لم تحدث أضرار بيئية بسبب الحريق.