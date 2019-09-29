زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب تشيلي دون وقوع خسائر بالأرواح

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال قوي مساء اليوم الأحد وسط تشيلي، وبلغت شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر للزلازل.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح مرصد الزلازل التشيلي أن مركز الزلزال يقع في قاع البحر على مسافة 71 كيلومترا غرب مدينة كونستيتوسيون الساحلية، بعمق 30.9 كيلومتر.

وحسب بيان صادر عن هيئة مكافحة الكوارث (أونيمي)، فإنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية جراء الزلزال (تسونامي).

تقع مدينة كونستيتوسيون على مسافة 260 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سانتياجو دي تشيلي، وكانت هذه المدينة قد تضررت بقوة من زلزال وقع في مارس 2010 بلغت شدته 8.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبه موجة تسونامي، ما أدى إلى مقتل 525 شخصا بينهم أكثر من 170 شخصا في هذه المدينة وحدها.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية القول أن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة ماولي بتشيلي وأنه لم تصدر هناك أي تحذيرات خاصة بوقوع تسونامي.