(فيديو) مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء فيضانات جنوب شرق إسبانيا

المصدر: رويترز

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأجلت السلطات أكثر من 3500 جراء أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين بجنوب شرق إسبانيا، بينما أغلقت العديد من الطرق وشبكات القطارات وأحد المطارات الجمعة، بينما علق العاملون في خدمات الطوارئ في أنفاق طريق سريع غمرتها المياه.

وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق فالنسيا ومورسيا وشرق إقليم أندلسية. وغمرت المياه بعض الأنفاق وبعض المركبات غطتها المياه جزئيا أو كليا.

وذكرت وكالة الإنقاذ أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة الجمعة بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمريا بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه، كما عثر على جثة رجل كان مفقودا منذ غادر منزله سيرا على الأقدام الجمعة في قرية ريدوفان في فالنسيا.

وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وأغلقت السلطات 74 طريقا وشبكة قطارات مورسيا ومطار المدينة.

وأعلن القائم بأعمال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا إغلاق خط السكك الحديدية بين أليكانتي والمدينتين الرئيسيتين في البلاد وهما مدريد وبرشلونة ووصف الفيضانات بأنها "مأساة".