شاهد.. اندلاع حرائق في جزر الكناري الإسبانية

المصدر: رويترز

استخدمت فرق الإطفاء طائرة هليكوبتر اليوم الأحد (11 أغسطس) لإخماد حريق شب بإحدى الغابات قرب أحد التجمعات المأهولة بجزيرة جران كناريا، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها حكومة جران كناريا المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع الحريق قرب منازل في بلدة أرتينارا الصغيرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق شب أمس السبت (10 أغسطس) في جانكاليلو عند قمة الجزيرة لكنه انتشر مما دفع السلطات لإجلاء نحو ألف شخص في مناطق تيجيدا وأرتينارا وجالدار المجاورة.