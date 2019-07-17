فيل يسحب رجلاً لمسافة 25 متراً ثم يقضي عليه

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولون في نيبال اليوم الأربعاء أن فيلا بريا قتل رجلا 62 عاما في قرية بالقرب من متنزه وطني في جنوب وسط البلاد.



وقال باسو دهونجانا، وهو رئيس منظمة محلية لمستخدمي الغابات، إن الفيل سحب الرجل أمس الثلاثاء لمسافة 25 مترا من الطريق ثم قتله بالقرب من متنزه شيتوان الوطني.



وأفاد دهونجانا بأن نمو أعداد الأفيال البرية أدى إلى خسائر بشرية ودمار في المنطقة.



وقال عن الإجراءات المحلية الهادفة إلى معالجة الصراع بين البشر والكائنات البرية: "نقيم الجدران بين المستوطنات البشرية والغابة. ستكتمل خلال أعوام قليلة".



كان فيل بري قتل رجلا عمره 50 عاما على طريق بالقرب من منطقة محمية في جنوب شرق نيبال في ديسمبر الماضي.



وزادت المواجهات بين الحيوانات البرية والبشر في الأعوام الماضية في نيبال، ما زاد من المخاوف على سلامة البشر الذين يعيشون بالقرب من المحميات.