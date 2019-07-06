شاهد.. انفجار في جامعة نيفادا الأمريكية

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة بجامعة نيفادا في مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية إنها تلقت بلاغا بوقوع انفجار بمراقد خاصة بالجامعة أمس الجمعة وإنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حجم ومدى الخسائر الناجمة عن الانفجار.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن السلطات الجمعة، إن ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مكان الحادث نصحوا المتواجدين كافة بالابتعاد.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا كبيرة تغطي أرضيات العديد من عنابر النوم.

من ناحيتها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء إن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.