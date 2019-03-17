ارتفاع عدد قتلى إعصار إيداي في موزمبيق وزيمبابوي إلى 113

المصدر: أ ف ب

قضى 113 شخصا على الاقل في زيمبابوي وموزمبيق المجاورة خلال المرور المدمر للاعصار الاستوائي ايداي، وفق ما أفاد الاحد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

وارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي الى 65 قتيلاً، فيما أعلنت موزمبيق مقتل 48 شخصاً في وسط البلاد، حيث مر الاعصار الجمعة والسبت.

ولا يزال العشرات مفقودين في وسط موزمبيق وشرق زيمبابوي بعد مرور الاعصار، الذي صاحبته رياح قوية جدا وأمطار غزيرة وفيضانات دمرت جسورا وجرفت منازل في البلدين.

وقال النائب في زيمبابوي جاشوا ساكو لفرانس برس إن الحصيلة 65 قتيلا وما بين 150 و200 مفقود، علما بأن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول الى المناطق المتضررة.

ونقلت صحيفة "جورنال دومينغو" في موزمبيق أن 48 شخصا قضوا في مقاطعة سوفالا (وسط).

وقالت الامم المتحدة إن عدد المفقودين في زيمبابوي تجاوز مئة شخص وقد طاول الاعصار نحو عشرة آلاف شخص.

ويعتبر الاعصار أحد أقوى الاعاصير التي مصدرها المحيط الهندي منذ عشرة أعوام.