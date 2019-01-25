مقتل خمسة في تصادم طائرة سياحية مع مروحية في إيطاليا

المصدر: د ب أ

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم إثر اصطدام بين طائرة سياحية صغيرة، وإحدى المروحيات فوق جبال الألب بايطاليا.

وقالت هيئة الإنقاذ الجبلية الدولية في إيطاليا على موقع تويتر إن اثنين آخرين جرحا أثناء تزلجهما على النهر الجليدي في وادي دا أوستا الإيطالي إثر الحادث.

وأضافت الهيئة أن أربع مروحيات أخرى محملة بأفراد إنقاذ توجهت إلى موقع الحادث.

ولم تدل السلطات بأي بيانات أخرى عن ركاب الطائرتين ولا عن سبب وقوع الحادث حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن المتزلجين كانوا يستخدمون الطائرة فى التزلج، بدلا من استخدام مصاعد التزلج، قبل وقوع الحادث مباشرة.