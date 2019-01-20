مقتل 22 وإصابة 37 في تصادم حافلتين في بوليفيا

المصدر: رويترز

قالت السلطات البوليفية إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرون في تصادم حافلتين على طريق متعرج في التلال المرتفعة صباح أمس السبت.

وقالت الشرطة إن الحافلتين اصطدمتا وجها لوجه. وأضافت أن الحادث وقع على الطريق الذي يصل بين مدينتي أورورو وبوتوسي اللتين تقعان على ارتفاع كبير يتجاوز 3657 مترا.

وقالت تقارير الشرطة إن العديد من الجرحى نقلوا لمستشفيات محلية.

وأصبحت مثل هذه الحوادث التي تتعرض لها الحافلات متكررة في بوليفيا.

وكان حادث حافلة مماثل قد أدى إلى مقتل 16 شخصا في ديسمبر على طريق بين لا باز وأتشاكاتشي.